Фарид Мехралызаде
Президент «Радио Свобода» Стивен Капус призвал к освобождению Фарида Мехралызаде.
Президент «Радио Свобода» Стивен Капус (Stephen Capus) призвал к освобождению журналиста и экономиста Фарида Мехралызаде.
«Сегодня (30 октября) истекает пять месяцев после ареста журналиста Радио «Азадлыг» (азербайджанская служба Радио «Свобода») и экономиста Фарида Мехралызаде. Мы глубоко обеспокоены содержанием его под арестом по сфабрикованным обвинениям. Мы призываем к немедленному освобождению Мехралызаде, чтобы он вернулся в свой дом, к своей супруге и новорожденной дочери», - заявил Капус.
Мехралызаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде.
Впоследствии ему были предъявлены также обвинение в совершении других экономических преступлений.
6 сентября срок ареста Мехрализаде был продлен до 19 декабря.
Он отвергает обвинения и считает их сфабрикованными. Правозащитники признали его политзаключенным.
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