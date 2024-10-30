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(10 часов назад)
Фарид Мехралызаде

Фарид Мехралызаде

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент «Радио Свобода» Стивен Капус призвал к освобождению Фарида Мехралызаде.

Президент «Радио Свобода» Стивен Капус (Stephen Capus) призвал к освобождению журналиста и экономиста Фарида Мехралызаде.

«Сегодня (30 октября) истекает пять месяцев после ареста журналиста Радио «Азадлыг» (азербайджанская служба Радио «Свобода») и экономиста Фарида Мехралызаде. Мы глубоко обеспокоены содержанием его под арестом по сфабрикованным обвинениям. Мы призываем к немедленному освобождению Мехралызаде, чтобы он вернулся в свой дом, к своей супруге и новорожденной дочери», - заявил Капус.

Мехралызаде был арестован 1 июня по обвинению в контрабанде.

Впоследствии ему были предъявлены также обвинение в совершении других экономических преступлений.

6 сентября срок ареста Мехрализаде был продлен до 19 декабря.

Он отвергает обвинения и считает их сфабрикованными. Правозащитники признали его политзаключенным.

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