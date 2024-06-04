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(1 час назад)
Президент США приветствовал участников Энергетической недели в Баку

Президент США приветствовал участников Энергетической недели в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Президент США приветствовал участников Энергетической недели в Баку

4 июня в Баку отерылась традиционная выставка «Нефть и газ Каспия» и «Зеленая энергия»  в рамках Бакинской энергетической недели.

Президент США Джо Байден направил приветствие участникам этих мероприятий.

Каспийский газ помогает европейским странам диверсифицировать свои источники энергии и в этом важную роль играет Азербайджан, который увеличивает внимание к чистой энергетике и выбросом метана, говорится в приветствии.

Президент США также призвал к региональной стабильности и заключению прочного и достойного мирного соглашения, которое прекратит десятилетия конфликта, преобразит Южный Кавказ и изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это ради будущих поколений.

«Я приветствую возможность возобновить наши прочные двусторонние отношения и рассчитываю на наше сотрудничество в ближайшие месяцы", - сказано в приветствии.

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