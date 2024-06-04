Президент США приветствовал участников Энергетической недели в Баку
Президент США приветствовал участников Энергетической недели в Баку
4 июня в Баку отерылась традиционная выставка «Нефть и газ Каспия» и «Зеленая энергия» в рамках Бакинской энергетической недели.
Президент США Джо Байден направил приветствие участникам этих мероприятий.
Каспийский газ помогает европейским странам диверсифицировать свои источники энергии и в этом важную роль играет Азербайджан, который увеличивает внимание к чистой энергетике и выбросом метана, говорится в приветствии.
Президент США также призвал к региональной стабильности и заключению прочного и достойного мирного соглашения, которое прекратит десятилетия конфликта, преобразит Южный Кавказ и изменит роль Азербайджана в регионе. США готовы поддержать это ради будущих поколений.
«Я приветствую возможность возобновить наши прочные двусторонние отношения и рассчитываю на наше сотрудничество в ближайшие месяцы", - сказано в приветствии.
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