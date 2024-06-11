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(3 часа назад)
Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым

Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым

Пропавший без вести 9 июня при не выясненных обстоятельствах азербайджанский военнослужащий Гусейнов Джейхун Тофиг оглу обнаружен мертвым. Тело солдата было обнаружено и идентифицировано утром 11 июня в направлении села Гюннют Нахчыванской автономной республики, сообщило минобороны Азербайджана. По факту ведется расследование.

Минобороны не сообщает о причине смерти солдата.

Таким образом, сообщения армянских СМИ, что солдат оказался на армянской стороне и был взят в плен, не подтвердились.

Тем не менее, надо отметить, что село Гюннют было захвачено армянской стороной в период  Первой карабахской войны и сожжено. На его месте ВС Армении создали свой пост.

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