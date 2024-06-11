Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым
Пропавший азербайджанский солдат найден мертвым
Пропавший без вести 9 июня при не выясненных обстоятельствах азербайджанский военнослужащий Гусейнов Джейхун Тофиг оглу обнаружен мертвым. Тело солдата было обнаружено и идентифицировано утром 11 июня в направлении села Гюннют Нахчыванской автономной республики, сообщило минобороны Азербайджана. По факту ведется расследование.
Минобороны не сообщает о причине смерти солдата.
Таким образом, сообщения армянских СМИ, что солдат оказался на армянской стороне и был взят в плен, не подтвердились.
Тем не менее, надо отметить, что село Гюннют было захвачено армянской стороной в период Первой карабахской войны и сожжено. На его месте ВС Армении создали свой пост.
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