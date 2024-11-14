Протест экоактивистов на COP29

На месте проведения в Баку конференции COP29 группа активистов провели акцию протеста под лозунгом "Pay up" ("Время платить!").

Климатические активисты развернули плакаты с лозунгами: «Дай денег на климатическое финансирование!», «На климатические финансирование не миллиарды, а триллионы!», «Заполни фонд потерь и ущерба!», «Ответственность за климатические изменения на богатых странах!» и др.

Участники акции скандировали лозунг "Время платить!".

Активисты потребовали справедливого распределения ресурсов и привлекли внимание на необходимость соблюдения своих обязательств странами с высокой эмиссией парниковых газов.

«Это призыв к развитым государствам увеличить климатическое финансирование с целью поддержки для борьбы с климатическими изменениями странам с ограниченными возможностями», - сказал один из участников акции.

Протестующие также развернули большой панкарт, на котором было написано «Детальная климатическая фактура».