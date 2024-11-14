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(13 минут назад)
Протест экоактивистов на COP29

Протест экоактивистов на COP29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Протест экоактивистов на COP29

На месте проведения в Баку конференции COP29 группа активистов провели акцию протеста под лозунгом "Pay up" ("Время платить!").

Климатические активисты развернули плакаты с лозунгами: «Дай денег на климатическое финансирование!»,  «На климатические финансирование не миллиарды, а триллионы!», «Заполни фонд потерь и ущерба!», «Ответственность за климатические изменения на богатых странах!»  и др.

Участники акции скандировали лозунг "Время платить!".

Активисты потребовали справедливого распределения ресурсов и привлекли внимание на необходимость соблюдения своих обязательств странами с высокой эмиссией парниковых газов.

«Это призыв к развитым государствам увеличить климатическое финансирование с целью поддержки для борьбы с климатическими изменениями странам с ограниченными возможностями», - сказал один из участников акции.

Протестующие также  развернули большой панкарт, на котором было написано «Детальная климатическая фактура».

Протест экоактивистов на COP29 Протест экоактивистов на COP29 Протест экоактивистов на COP29
Протест экоактивистов на COP29 Протест экоактивистов на COP29 Протест экоактивистов на COP29

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