Протест экоактивистов на COP29
Протест экоактивистов на COP29
На месте проведения в Баку конференции COP29 группа активистов провели акцию протеста под лозунгом "Pay up" ("Время платить!").
Климатические активисты развернули плакаты с лозунгами: «Дай денег на климатическое финансирование!», «На климатические финансирование не миллиарды, а триллионы!», «Заполни фонд потерь и ущерба!», «Ответственность за климатические изменения на богатых странах!» и др.
Участники акции скандировали лозунг "Время платить!".
Активисты потребовали справедливого распределения ресурсов и привлекли внимание на необходимость соблюдения своих обязательств странами с высокой эмиссией парниковых газов.
«Это призыв к развитым государствам увеличить климатическое финансирование с целью поддержки для борьбы с климатическими изменениями странам с ограниченными возможностями», - сказал один из участников акции.
Протестующие также развернули большой панкарт, на котором было написано «Детальная климатическая фактура».
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