Путин привез в Баку все правительство России (обновлено)

Государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан имеет исключительную важность для двусторонних отношений. Об этом в ходе встречи заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы с Вами сегодня уже обменялись мнениями и выразили удовлетворение тем, как развиваются отношения между нашими странами – отношения между друзьями, соседями и союзниками. По всем направлениям мы видим позитивную динамику.

Состав наших делегаций тоже очень иллюстративно говорит сам за себя. То есть тем для обсуждения и взаимодействия действительно много, и сфера нашей взаимной деятельности расширяется из года в год. Мы настроены на укрепление нашего взаимодействия по всем направлениям, и уверен, что Ваш визит будет очередным важным шагом в деле сближения наших стран и народов», - отметил Алиев.

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что представителям делегаций уже удалось продуктивно пообщаться в неформальной обстановке.

"У нас представительная очень делегация с обеих сторон. Здесь практически почти в полном составе правительство Российской Федерации. Работа в таком широком составе дает возможности наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее", - сказал Путин.

"Нам сейчас удалось в узком составе пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера, а коллеги имели возможность - и вчера вечером, так же, как и мы с вами , в неформальной обстановке, и уже сегодня в течение дня - между собой пообщаться и наметить шаги на ближайшую перспективу", - отметил президент РФ.

Во второй половине дня в Баку начались переговоры президентом РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в расширенном составе. До этого они провели переговоры один на один в течение полутора часов.

В составе российской делегации в переговорах участвуют: глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, советник президента Игорь Левитин, директор Федеральной службы по Военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Роструда Михаил Иванков, гендиректор Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент банка ВТБ Андрей Костин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

С азербайджанской стороны, в преговорах участвуют вице-премьеры правительства, а также главы соответствующих министерств и ведомств.