Путин проинформировал Пашиняна о переговорах в Баку
Путин проинформировал Пашиняна о переговорах в Баку
Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели в пятницу телефонную беседу.
"Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина", - говорится в сообщении.
В армянском кабмине также сообщили, что собеседники договорились встретиться в ближайшее время "для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня между Арменией и Россией".
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