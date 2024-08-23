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(3 часа назад)
Путин проинформировал Пашиняна о переговорах в Баку

Путин проинформировал Пашиняна о переговорах в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Путин проинформировал Пашиняна о переговорах в Баку

Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели в пятницу телефонную беседу.

"Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина", - говорится в сообщении.

В армянском кабмине также сообщили, что собеседники договорились встретиться в ближайшее время "для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня между Арменией и Россией".

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