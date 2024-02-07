Религиозные лидеры обсудят в ОАЭ волнующие исламский мир вопросы

Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде 7 февраля отбыл в Объединенные Арабские Эмираты. Как сказано в сообщении УМК, визит проходит по приглашению генерального секретаря Совета старейшин мусульман (ССМ) Мохаммада Абдуссалама.

Пашазаде примет участие в 17-м заседании ССМ, которое пройдет в Абу-Даби.

Пашазаде ознакомит коллег со своим взглядом на актуальные вопросы, волнующие исламский мир, и ролью мусульманских религиозных лидеров в решении этих проблем.

На мероприятии также будет обсуждаться вопрос участия ССМ в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-29), которая пройдет в этом году в Азербайджане.

В рамках визита запланированы встречи председателя УМК с религиозными лидерами разных стран.