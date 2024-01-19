Религиозным структурам выделена финансовая помощь
Религиозным структурам выделена финансовая помощь
Распоряжением главы государства, религиозным структурам Азербайджана выделена финансовая помощь из резервного фонда президента страны.
Управлению мусульман Кавказа выделяются 2 миллиона манат;
Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 350 тысяч манат;
Религиозной общине горских евреев – 350 тысяч манат;
Религиозной общине европейских евреев – 350 тысяч манат;
Апостольской префектуры католической церкви – 350 тысяч манат;
Албано-удинской христианской общине – 350 тысяч манат;
Еще 350 тысяч манат выделены Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами для материальной поддержки других неисламских религиозных общин.
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