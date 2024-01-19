Религиозным структурам выделена финансовая помощь

Бакинский апелляционный суд 19 января отклонил жалобу журналиста-расследователя Хафиза Бабалы на отказ о его переводе под домашний арест. Как сообщил адвокат Расул Джафаров, на заседании Бабалы повторил, что обвинения в контрабанде и уголовное преследование против него связаны с его журналистскими расследованиями.