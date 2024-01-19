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(2 часа назад)
Религиозным структурам выделена финансовая помощь

Религиозным структурам выделена финансовая помощь

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Религиозным структурам выделена финансовая помощь

Распоряжением главы государства, религиозным структурам Азербайджана выделена финансовая помощь из резервного фонда президента страны.

Управлению мусульман Кавказа выделяются 2  миллиона манат;

Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви – 350 тысяч манат;

Религиозной общине горских евреев – 350 тысяч манат;

Религиозной общине европейских евреев – 350  тысяч манат;

Апостольской префектуры католической церкви – 350 тысяч манат;

Албано-удинской христианской общине – 350 тысяч манат;

Еще 350  тысяч манат выделены Фонду пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами для материальной поддержки других неисламских религиозных общин.

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