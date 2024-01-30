Ряд предприятий нефтяного, телекоммуникационного и финансового секторов Азербайджана будут приватизированы
Ряд предприятий нефтяного, телекоммуникационного и финансового секторов Азербайджана будут приватизированы
В 2023 году президент Азербайджана издал указ о привлечении инвестиций частного сектора в приватизацию госпредприятий. В соответствии с документов подготовлены предложения по восьми госпредприятиям. Об этом на пресс-конференции 30 января по итогам прошлого года сообщил Метин Эйнуллаев – глава службы по имущественным вопросам Минэкономики Азербайджана.
Среди предприятий, которые будут приватизированы с участием частного и иностранного капитала он назвал: ПО «Азеркимья», заводы «Метанол», «Этилен, пропилен, карбамид» - все три предприятия принадлежат в настоящее время госнефтекомпании SOCAR.
Приватизация также коснется госпредприятия по добыче золота - «Азериголд», телекоммуникационные компании «Бактелеком» и «Азтелеком», а также «Международного банка Азербайджана».
По словам Эйнуллаева, речь идет об уменьшении долевого участия государства в этих предприятиях. Будут проданы часть акций этих предприятий и в их приобретении смогут принять участие иностранные и местные компании. Сейчас ведется работа по разработке предложений, и эта работа должна быть завершена в течении девяти месяцев, сказал он.
Эйнуллаев также отметил, что речь не идет о прямой приватизации. Вначале будет акционирование, а затем часть пакетов акций будет продана.
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1 отзыв
Акпер
2024-01-30
Семейка скупмт все акции по минимальным цена на честно заработанные за 20 лет деньги🤣🤣🤣 В общем семейка разместила деньги в Эмиратах и теперь через подставные фонды будут скупать предприятия. Двойная страховка. От возможных санкций и на случай потери власти. С подставными зарубежными фондами судебные разбирательства тянутся десятилетиями