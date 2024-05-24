Россия отозвала посла из Еревана для консультаций
Россия отозвала посла из Еревана для консультаций
МИД России объявил, что ее посол в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, однако причина этого не указана.
Это произошло после того, как премьер-министр Пашинян объявил о приостановке членства Армении в ОДКБ и прекратил финансировать организацию. Несколько дней назад он обвинил две страны ОДКБ в оказании помощи Азербайджану в ходе войны в Карабахе.
По его словам, эти страны имитировали помощь Армении, однако война была не из-за Нагорного Карабаха, а за то чтобы, изменить режим в Армении, — сказал Пашинян, не уточнив, какие страны имеет ввиду, но не трудно догадаться, что он намекал на Россию и Беларусь.
Данное высказывание Пашиняна прозвучало после визита президента Беларуси в Баку, где Лукашенко сказал, что обсуждал с Ильхамом Алиевым неизбежную войну с Арменией и что эту войну «выиграть можно».
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