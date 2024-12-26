«Российская сторона должна принести извинения» - Расим Мусабеков
Российская стороны должна принести извинения за атаку средствами ПВО на азербайджанские гражданский самолет, заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.
«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно», - сказал член Комитета Мили Меджлиса по международным отношениям, политолог Расим Мусабеков, комментируя агентству Turan сообщения местных СМИ о том, что самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный 25 декабря был подбит ракетой российского ПВО.
По его словам, в России некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы этого.
Однако, на его взгляд, вместо этого, российская сторона должна действовать адекватно ситуации и принести извинения.
«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость», - сказал Мусабеков.
Он напомнил, что ,когда был сбит российский военный вертолет во время 44-дневной войны 2020 года, азербайджанская стороны принесла извинения, заявила, что виновные будут привлечены к ответственности, выплатила компенсации.
«Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности», - сказал Мусабеков.
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4 отзыв
Nizami
2024-12-27
Kişi adamsan.
Medal
2024-12-27
В какой реальности живёт господин Расим Мусабеков что ожидает цивилизованные отношения от страны которая третий год творит геноцид в соседней стране а ее президент объявлен в розыск международным судом? Давно нужно было задуматься кому руку жмёте регулярно, руку которая по локоть в крови людской.
Хуньчунь
2024-12-27
Только по методичкам шпарить и умеем, своих мозгов нет?
rusiamustdie
2024-12-27
В Казахстане никто не верит россии. Это не первый самолет который был сбит