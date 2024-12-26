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(4 минуты назад)
«Российская сторона должна принести извинения» - Расим Мусабеков
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

«Российская сторона должна принести извинения» - Расим Мусабеков

Российская стороны должна принести извинения за атаку средствами ПВО на азербайджанские гражданский самолет, заявил депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.

«Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным.  И отрицать это невозможно», - сказал член Комитета Мили Меджлиса по международным отношениям, политолог Расим Мусабеков, комментируя агентству Turan сообщения местных СМИ о том, что самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный 25 декабря был подбит ракетой российского ПВО.

По его словам, в России некоторые совершают определенные действия в медиа, чтобы заметать следы этого.

Однако, на его взгляд, вместо этого, российская сторона должна действовать адекватно ситуации и принести извинения.

«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость», - сказал Мусабеков.

Он напомнил, что ,когда был сбит российский военный вертолет во время 44-дневной войны 2020 года, азербайджанская стороны принесла извинения, заявила, что виновные будут привлечены к ответственности, выплатила компенсации.

«Таковы цивилизованные отношения. Если работает ПВО, то аэропорт должен быть закрыт, должно быть оповещено, чтобы сюда никто не прилетал. Поэтому виновные должны быть привлечены к ответственности», - сказал Мусабеков.

4 отзыв

  • Nizami

    2024-12-27

    Kişi adamsan.

    Cavab ver

  • Medal

    2024-12-27

    В какой реальности живёт господин Расим Мусабеков что ожидает цивилизованные отношения от страны которая третий год творит геноцид в соседней стране а ее президент объявлен в розыск международным судом? Давно нужно было задуматься кому руку жмёте регулярно, руку которая по локоть в крови людской.

    Cavab ver

  • Хуньчунь

    2024-12-27

    Только по методичкам шпарить и умеем, своих мозгов нет?

    Cavab ver

  • rusiamustdie

    2024-12-27

    В Казахстане никто не верит россии. Это не первый самолет который был сбит

    Cavab ver

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