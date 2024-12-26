  • contact.az Contact
  • Баку
  • Overcast11.20 C
  • Пятница, 27 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 минуты назад)
Баку подтверждает, что причина крушения самолета AZAL стала российская ракета – Euronews

Баку подтверждает, что причина крушения самолета AZAL стала российская ракета – Euronews

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Баку подтверждает, что причина крушения самолета AZAL стала российская ракета – Euronews

Источники в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердили Euronews в четверг, что причиной крушения самолета AZAL в Актау в среду стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время борьбы с беспилотниками над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, и ее  осколки попали в пассажиров и экипаж.

Источники в правительстве сообщили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке, и ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», сообщили источники в правительстве Азербайджана.

По данным российских источников, в момент пролета самолета AZAL над Чечней российские ПВО активно пытались сбить украинские БПЛА.

6 отзыв

  • Observer

    2024-12-26

    ничтожный и террористический режим руссни даже пытался затопить самолет с пассажирами, направив его в Казахстан и запретив призелится или в Дагестане или в Чечне. вот с кем так горячо дружит Алиев. с преступниками и терроростами!

    Cavab ver

  • Saleh

    2024-12-26

    Bu gezanin esas gunahkarlari azerbaycanin diktator hokumetidir olarin baslarinin agasi rusiya sovinist hokumetidir ki rusiyanin gosterisi ile yasayirig esad kimi bizimkilerde getmelidir milli hokumet gurulmalidir oz olkemizde basga xalglarin guluna cevrilmisik

    Cavab ver

  • Gagik

    2024-12-26

    Ya ne somnevalsya v etom.

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-12-26

    Посмотрим какая реакция будет Азербайджанских властей или опять промолчат для Путинской власти это обычное дело они по локоть в крови... В России полно аэропортов на каждом шагу допустим совершили ошибку могли бы дать добро на приземление хотя бы а не посылать на 300 км подальше да еще в другую страну...

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-12-26

    Информация о том, сколько лететь с Грозного до Актау на самолете посчитана по кратчайшему - самому быстрому пути (по прямой) и составляет 434 километров...

    Cavab ver

  • Дмитрий

    2024-12-27

    Соболезнование родственникам погибших. Предположим что так и было. Что теперь делать? Извиниться, найти виновных, выплатить компенсацию. Но не раздувать для целей возникновения неприязненных отношений. Это к хорошему не приведёт.

    Cavab ver

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей