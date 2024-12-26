Баку подтверждает, что причина крушения самолета AZAL стала российская ракета – Euronews

Источники в правительстве Азербайджана эксклюзивно подтвердили Euronews в четверг, что причиной крушения самолета AZAL в Актау в среду стала российская ракета класса «земля-воздух».

По данным источников, ракета была выпущена по рейсу 8432 во время борьбы с беспилотниками над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, и ее осколки попали в пассажиров и экипаж.

Источники в правительстве сообщили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, несмотря на просьбы пилотов об аварийной посадке, и ему было приказано лететь через Каспийское море в направлении Актау в Казахстане.

По имеющимся данным, навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.

Ракета была выпущена из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», сообщили источники в правительстве Азербайджана.

По данным российских источников, в момент пролета самолета AZAL над Чечней российские ПВО активно пытались сбить украинские БПЛА.