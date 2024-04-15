Российский военный контингент должен быть выведен из Азербайджана – Дж.Гасанлы

Решение Национального совета демократических сил (НСДС) о проведении митинга связано с тем, что власти вот уже пять лет не позволяют гражданам воспользоваться правом на свободу собраний.

Такое мнение азербайджанской службе «Голоса Америки» высказал председатель НСДС Джамиль Гасанлы, комментируя решение оппозиции о проведении 21 апреля митинга в Баку.

По его словам, НСДС намерен обратить внимание на проблему политзаключенных, число которых достигло 289 человек.

Также будет выдвинуто требование провести избирательную реформу.

На взгляд Гасанлы, последние президентские выборы 7 февраля 2024 г. вновь были сфальсифицированы и показали актуальность требований свободных выборов.

По мнению главы НСДС, ситуация в Азербайджане с правами человека настолько ухудшилась, что делегацию страны в ПАСЕ лишили голоса сроком на 1 год.

Оппозиция намерена также потребовать выплаты «детских пособий», которая предоставляется во всех странах региона.

По его словам, по уровню доходов на душу населения Азербайджан занимает последнее место в регионе.

«Существуют другие социальные проблемы. Не работает система страхования, сельское хозяйство находится в тяжелом положении», - сказал Гасанлы.

По его словам, запрет властей на проведение протестный акций не может продолжаться вечно.

НСДС также намерен потребовать вывода российских военных из Карабаха.

После исхода армян из Карабаха присутствие российской армии в регионе теряет смысл, считает оппозиционный политик.

«Правительство должно дать вразумительные разъяснения. Сначала выдумывали, что российские военные охраняют изъятые у армян вооружения. Как будто у Азербайджан не в состоянии взять это оружие на хранение. Теперь вброшен тезис, что «миротворцы» будут заниматься расчисткой территорий от мин. Этим должны заниматься специализированные организации. У контингента, прибывшего для миротворчества другие функции. Это просто предлог для сохранения российского военного присутствия.

Мы на митинге потребуем разъяснений от властей, почему они до сих пор сохраняют в стране российские войска. Это вопрос безопасности страны», - сказал глава НСДС.

Каковы будут действия НСДС, если власти откажутся согласовать митинг?

Отвечая на этот вопрос Гасанлы сказал, что после ответа Исполнительной власти Баку НСДС обсудит вопрос и примет соответствующее решение.