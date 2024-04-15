Будет ли ирано-израильская война?

Президент Израиля Исхак Герцог назвал нападение Ирана на Израиль объявлением войны. Об этом заявил президент Израиля в интервью британскому телеканалу Sky News.

При этом президент уклонился от ответа на вопрос, как Израиль отреагирует на обстрелы своей территории.

Западные СМИ сообщали, что Израиль готовится атаковать Иран.

Какие могут быть последствиям для Южного Кавказа, в случае прямого военного столкновения между Ираном и Израилем? Какую позицию по этому вопросу должен избрать Азербайджан?

В поисках ответов эти вопросы в эфире программы «Сложный вопрос» политический обозреватель Садреддин Солтан.

По его словам, Иран ведет против Израиля прокси-войну. Он наносит удары по территории Израиля посредством «Хизболла», ХАМАС, режима Башара Асада в Сирии, поставляет хуситам в Йемене ракеты, которыми те обстреливают Израиль, с помощью Хашд-аш-Шааби (милиция) создает проблемы для баз США в Ираке и Сирии.

Решение Ирана нанести удар по Израилю не силами прокси, а самостоятельно, по мнению эксперта, было вызвано двумя причинами:

Первая причина – эмоциональная. Нанесение удара по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого, погибли не мене 13 человек, среди которых - высокопоставленный бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди и его заместитель, генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, естественно не могло не привести Тегеран в ярость. Тем более, что в 2020 году, почти таким же образом был ликвидирован США командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР (Корпуса Стражей Исламской Революции), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана Касем Сулеймани

Вторая причина – прагматическая. Акция Израиля в Дамаске могла привести к утрате у жителей Ирана веры в могущество руководства страны и к унынию в рядах прокси («Фатимиюн», «Зейнабиюн» и проч.). Чтобы развеять эти сомнения, было принято решение нанести удар по Израилю.

Солтан обратил внимание на то, что Израиль не спешит с нанесением ответного удара по Ирану.

По его мнению, союзники и партнеры Израиля посоветовали ему не спешить и действовать взвешенно. Прежде всего, акция Ирана должна получить правовую оценку стран G7, после чего могут последовать новые, очень тяжелые, разрушительные для экономики Ирана, санкции. Впрочем, не только в отношении Ирана, но и поддерживающих его России и Китая, если обнаружится какое-либо их участие в иранской акции против Израиля.

Касаясь последствий для Южного Кавказа, в случае прямого военного столкновения между Ираном и Израилем и позиции, которую по этому вопросу должен занять Азербайджан, эксперт сказал:

«Азербайджан не желает войны между Ираном и Израилем и постарается сделать все возможное, чтобы избежать такого сценария».

Вместе с тем он отметил, что в Иране проживает 35 млн. азербайджанских тюрков и общество, и правительство Азербайджана должно помочь обеспечению их безопасности. Решить эту проблему Азербайджан может при поддержке Турции, США, Великобритании и Израиля.