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Азербайджан ратифицировал Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма
Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы посол Фахраддин Исмаилов передал Генеральному секретарю Совета Европы документ о ратификации Азербайджаном Дополнительного протокола к Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма Дополнительный протокол вступит в силу в Азербайджане 1 августа 2024 года, сообщили Turan в пресс-службе Совета Европы.
Протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок.
Положения Протокола содержат требование ко всем сторонам назначить постоянные координационные центры для содействия оперативному обмену информацией о лицах, подозреваемых в поездках в другие страны в террористических целях.
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