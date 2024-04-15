Азербайджан ратифицировал Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма

Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы посол Фахраддин Исмаилов передал Генеральному секретарю Совета Европы документ о ратификации Азербайджаном Дополнительного протокола к Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма Дополнительный протокол вступит в силу в Азербайджане 1 августа 2024 года, сообщили Turan в пресс-службе Совета Европы.

Протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма устанавливает уголовную ответственность за ряд деяний, в том числе умышленное участие в террористической группе, обучение терроризму, выезда за границу в целях терроризма и финансирование или организацию таких поездок.

Положения Протокола содержат требование ко всем сторонам назначить постоянные координационные центры для содействия оперативному обмену информацией о лицах, подозреваемых в поездках в другие страны в террористических целях.