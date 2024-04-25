Арестованный за призывы против суверенитета и территориальный целостности Азербайджана , бывший «госмистр» Нагорного Карабаха Рубен Варданян, прекратил голодовку в СИЗО Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом 25 апреля он сам сообщил по телефону своей семье.

Варданян начал голодовку 5 апреля, требуя своего освобождения и освобождения всех гругих арестованных лидеров сепаратистов.

Власти Азербайджана не реагировали на его требования и не комментировали их.

Варданян был арестован в сентябре 2023 года на пограничном пункте «Лачин» при попытке покинуть Карабах и въехать в Армению.

Против него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, ему грозит до 15 лет лишения свободы.