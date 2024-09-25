Руслан Иззатли жалуется на отказ в медпомощи в СИЗО

Руслан Иззатли жалуется на отказ в медпомощи в СИЗО

В Бакинском СИЗО-1 ухудшилось состояние здоровья члена правления Платформы III Республики и Института демократических инициатив Руслана Иззатли, арестованного по делу Toplum TV. Об этом сообщила его супруга Гюнель Манафлы.

По ее словам, еще до ареста в марте этого года врачи предписали Иззатли хирургическую операцию в связи с желчнокаменной болезнью. Однако ему до сих пор не созданы условия для этого. Более того, в последние дни у него стало расти артериальное давление, однако никакой медицинской помощи ему не оказывают.

Иззатли просил приему у главврача санчасти СИЗО, однако тот ему отказал. Медперсонал отказывается даже мерить ему давление.

Супруга выразила недоумение действиями врачей, отказывающихся оказать помощь человеку с серьезными проблемами со здоровьем. Все этого негативно влияет на психологические состояние активиста.

Супруга сообщила, что Иззатли потребовал срочного визита к нему представителей обудсмена и главного медицинского управления минюста.

*6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.