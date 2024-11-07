Sea Breeze разместит 5 тысяч гостей за 5,2 млн долларов – OCCPR

В преддверии конференции по изменению климата COP29, Азербайджан использует это мероприятие для улучшения имиджа своего авторитарного правительства. Об этом говорится в отчете OCCPR (Проект отчетности об организованной преступности и коррупции) – европейском объединении журналистов и исследователей по вопросам коррупции госчиновников в мире.

Мировые лидеры скоро соберутся на побережье Каспия, чтобы обсудить будущее Земли на климатическом саммите COP29, который в этом году принимает Азербайджан.

“Азербайджан является самой авторитарной страной, когда-либо принимавшей это мероприятие, превосходя даже Египет и Объединенные Арабские Эмираты, согласно рейтингу правозащитной организации Freedom House.

В течение многих лет OCCRP работал с местными журналистами, чтобы разоблачить, как небольшая элита страны обогащалась за счет народа. Будь то горнодобывающая промышленность, банковское дело, гостиничный бизнес или строительство, вряд ли в Азербайджане найдется крупная отрасль, в которой они не доминировали”, - говорится в отчете.

Согласно отчету OCCPR, владелец курортного комплекса Sea Breeze выиграл государственный контракт в 5,2 миллиона долларов на размещение 5000 гостей COP29 на берегу Каспия.

Корпоративными партнерами COP29 являются также: PASHA Holdings, Azersun Holding, Silk Way West Airlines, GILTEX. Все эти компании имеют большие заказы на обслуживание COP29.