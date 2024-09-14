Шеф MI 6 в Баку

Глава Британской разведывательной службы MI 6 Ричард Мур 14 сентября прибыл в Баку и выступил с лекцией в университете ADA.

Об этом стало известство из публикации в соцсети руководства университета.

Никакой другой информации о столь важном событии пока не поступало. Ни власти Азербайджана, ни посольство Великобритании в Баку никакой информации не сообщают.

Нет сомнений, что цель визита Ричарда Мура это не чтение лекции в университете.

Скорее всего он проведет переговоры с высшим руководством страны по международнм и региональным вопросам. Не исключено также, что он передаст некие послания от влиятельных Западных кругов и своего правительства. Речь может идти об отношениях с Россией, Ираном и войне в Украине.

Неожиданный приезд в Баку Ричарда Мура произошел спустя неделю после его встречи с шефом ЦРУ Ульямом Бернсом в Лондоне. Тогда же в газете Financial Times за подписью Мура и Бернса вышла статья об угрозе международной безопаснсости.

«Миропорядок находится под угрозой, какой человечество не видело со времен холодной войны», - уверены глава британской службы внешней разведки MI 6 и глава Центрального разведывательного управления США.

По словам обоих главных разведчиков, Лондон и Вашингтон активно сотрудничают, чтобы единым фронтом «противостоять агрессивному напору России и захватнической войне Путина в Украине».