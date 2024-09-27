Сегодня в Азербайджане День памяти
Сегодня в Азербайджане День памяти
27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти — день глубоких национальных размышлений и почтения памяти павших героев. Эта дата увековечивает тех, кто отдал свои жизни в 44-дневной войне 2020 года, которая стала решающей в освобождении оккупированных территорий вокруг бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области, включая районы Гадрут и город Шуша. Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало важнейшим итогом этой войны.
Военные действия унесли жизни около 3000 азербайджанских солдат, чья доблесть и самопожертвование ежегодно отмечаются на государственном уровне. Указ президента Ильхама Алиева о провозглашении 27 сентября — дня начала военных действий — Днем памяти стал символом глубокого уважения к павшим в борьбе за независимость и суверенитет страны.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева также выразила свою скорбь и благодарность в социальных сетях. В её сообщении говорится: «Дорогая память о наших героях, погибших за Родину, всегда будет жить в наших сердцах! Да помилует Аллах всех наших шехидов!» Эти слова отражают коллективную боль и почтение нации, которая объединилась в память о своих героях.
День памяти напоминает о тяжёлой цене, которую пришлось заплатить за мир и свободу, но также о силе и сплочённости Азербайджана перед лицом невзгод. Наследие тех, кто отдал свои жизни за родину, будет вдохновлять будущие поколения, а их подвиг останется в сердцах каждого гражданина страны.
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