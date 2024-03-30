Сенатский комитет по внешним связям США призвал освободить Губада Ибадоглу

Состояние Губада Ибадоглу остается ужасающим и надо добиться его освобождения. Об этом написал в совем аккаунте на платформе X глава Сенатского комитета по внешним связям США Бен Кардин.

“Условия в месте содержания под стражей ужасные", - написал доктор Ибадоглу своей семье из камеры. «Необходимы срочные меры, чтобы спасти мою жизнь в тюрьме».

“Глава Сенатского комитета по внешним связям Бен Кардин поддерживает международное сообщество и продолжает призывать президента Алиева освободить Губада Ибадоглу».