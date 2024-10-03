Сергей Нарышкин обсудил в Баку вопросы борьбы с происками спецслужб Запада
Сергей Нарышкин обсудил в Баку вопросы борьбы с происками спецслужб Запада
2-3 октября Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана.
Как сказано в сообщении пресс-службы СВР России, на встрече с Ильхамом Алиевым были затронуты «актуальные вопросы международной обстановки, взаимодействия СВР России с азербайджанскими спецслужбами по различным направлениям разведывательной деятельности, рассмотрены приоритеты двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу».
На переговорах делегации с руководством Службы внешней разведки и Службы госбезопасности Азербайджана было отмечено, что «российско-азербайджанское сотрудничество по линии спецслужб динамично развивается, носит конструктивный, взаимовыгодный и доверительный характер, нацелено на достижение конкретных результатов в решении вопросов по защите национальных интересов России и Азербайджана».
Состоялся обмен мнениями по вопросам противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.
«Особое место, во взаимодействии спецслужб России и Азербайджана отводится усилиям по выявлению враждебных устремлений западных спецслужб, направленных на подрыв внутриполитической стабильности в наших государствах», - отмечено в сообщении.
В ходе встреч было подчеркнуто, что в складывающейся обстановке «одной из главных задач разведки и контрразведки являются своевременное выявление и пресечение организуемых за рубежом подрывных акций антироссийской и антиазербайджанской направленности».
«Отмечена необходимость наращивания совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории России и Азербайджана», - говорится в сообщении СВР России.
Отметим, что азербайджанская сторона ничего не сообщила о визите Нарышкина в Баку.
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