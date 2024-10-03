Беларусь и Азербайджан укрепляют двусторонние связи, обязуясь отстаивать взаимные интересы

Беларусь и Азербайджан укрепляют свои отношения на основе взаимной выгоды, а не геополитических союзов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым 3 октября. Переговоры, состоявшиеся в Минске, подчеркнули глубину партнерства между двумя бывшими советскими республиками, особенно на фоне меняющейся региональной динамики.

«Несмотря на всевозможные перипетии на международной арене, в наших отношениях нет закрытых тем», — заявил Лукашенко, имея в виду прочные отношения между Минском и Баку. «Мы не дружим с третьими странами, мы делаем свою работу во имя наших народов и в соответствии с международным правом», — подчеркнул он, развеяв любые представления о том, что сотрудничество может рассматриваться как антагонистическое по отношению к другим государствам.

Белорусский лидер выразил признательность за преемственность тесных отношений со времен бывшего лидера Азербайджана Гейдара Алиева к его сыну Ильхаму Алиеву, нынешнему президенту. «Мы всегда находили взаимопонимание и поддержку, и я часто говорю Ильхаму Гейдаровичу, слава Богу, что нам удалось сохранить тот уровень отношений, который был у нас с его отцом», — отметил Лукашенко.

Премьер-министр Асадов, возглавляющий значительную азербайджанскую делегацию в Минске, передал личные приветствия Ильхама Алиева и подчеркнул исторические связи между народами. Визит следует за государственным визитом Лукашенко в Азербайджан в мае 2024 года, в ходе которого два лидера наметили всеобъемлющую структуру экономического сотрудничества. Обсуждения в Минске были сосредоточены на ускорении реализации этих соглашений, включая расширение торговли, промышленного сотрудничества и взаимных инвестиций.

Комментарии Лукашенко о необходимости «быстрой» реализации экономических соглашений были повторены премьер-министром Беларуси Романом Головченко на отдельной встрече с Асадовым. «Если мы найдем возможность ускориться, мы обязательно ускоримся. Как президенты, мы не будем вмешиваться, мы только поддержим», — заверил Лукашенко.

Лидеры также подтвердили свою приверженность поддержке друг друга на международных площадках. «У нас нет проблем, мы поддерживаем друг друга, поддерживали и будем поддерживать», — сказал Лукашенко, признав солидарность, проявленную Азербайджаном.

В ответ Асадов передал Лукашенко приглашение от имени Ильхама Алиева принять участие в предстоящей Конференции ООН по изменению климата (КС-29) в Баку. «Ваше личное участие придаст конференции особый статус», — отметил Асадов, на что Лукашенко ответил утвердительно: «Если Ильхам так скажет, значит, так и будет».