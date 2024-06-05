Шесть граждан Азербайджана репатриированы из Сирии
Шесть граждан Азербайджана репатриированы из Сирии
4 июня из Сирии были репатриированы 6 граждан Азербайджана (5 детей и 1 женщина), которые содержались в лагерях.
В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что будут приняты меры в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов.
"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта зарубежом", - сказано в сообщении МИД.
Ранее, 14 мая, из Сирии были репатриированы 8 граждан Азербайджана, в том числе 5 детей и 3 женщины.
По официальной информации, всего из Ирака и Сирии репатриировано 459 граждан, в том числе 411 детей и 38 женщин.
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