Шесть граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

Шесть граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

4 июня из Сирии были репатриированы 6 граждан Азербайджана (5 детей и 1 женщина), которые содержались в лагерях.

В сообщении МИД Азербайджана отмечается, что будут приняты меры в направлении социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов.

"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан Азербайджана, ставших жертвами вооруженного конфликта зарубежом", - сказано в сообщении МИД.

Ранее, 14 мая, из Сирии были репатриированы 8 граждан Азербайджана, в том числе 5 детей и 3 женщины.

По официальной информации, всего из Ирака и Сирии репатриировано 459 граждан, в том числе 411 детей и 38 женщин.