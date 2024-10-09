Севиндж Вагифгызы подвергается в СИЗО дискриминации

Главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы столкнулась с дискриминацией в Бакинском СИЗО-1, где ей запретили встречи с матерью. Это произошло после того, как она предала огласке фактов голосования в СИЗО иностранными гражданами на внеочередных парламентских выборах . Об этом сообщила мать журналистки Офелия Магеррамова.

«После внеочередных парламентских выборов нам с Севиндж не разрешают встречи. То, что позволено другим заключенным, не позволяют моей дочери. Начальник СИЗО Эльнур Исмайлов сказал мне, что Севиндж наказана за то, что предала огласке участие в голосовании на последних парламентских выборах иностранных граждан. Он сказал, что не изменит своего решения, кому бы мы не жаловались», - заявила Магеррамова.

По мнению адвоката Немата Керимли, дискриминация в отношении арестованного лица или введение в отношении него запрета за огласку какой-либо информации из СИЗО противоречит внутренним правилам пенитенциарных учреждений, а также законодательству.

Адвокат расценил запрет журналистке встреч с матерью, как дискриминацию и нарушение закона, а также психологическое давление на Вагифгызы.

Напомним, что аналогичные ограничения действуют и в отношении директора Abzas Media Ульви Гасанлы. Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

* Вагифгызы и Гасанлы среди шести журналистов и медиа-работников, которые были арестованы в ноябре 2023 г. – январе 2024 г. «по делу Abzas Media». Впоследствии по этому делу был арестован также экономист Фарид Мехрализаде.

Изначально всем им было предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа журналистам предъявили более тяжкие обвинения: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода), 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой), 206.4 (контрабанда организованной группой), 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов), а также статьи 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения.