СГБ задержала гражданина Азербайджана, планировавшего теракты в стране
СГБ задержала гражданина Азербайджана, планировавшего теракты в стране
Служба госбезопасности задержала проживавшего в Мурманске (РФ) гражданина Азербайджана Аскерова Бахруза Алимамед оглу 1988 г.р. по подозрению в планировании теракта.
Как говорится в сообщении СГБ, Аскеров привлек к тайному сотрудничеству людей, проживавших в разных районах Азербайджан для покушения на главу Исполнительной власти Лянкяранского района.
На допросе Аскеров сказал, что должно было быть «местью» за Юниса Сафарова, осужденного к пожизненному заключению за покушение на главу Гянджи в 2018 г.
Целью других терактов было нарушение общественной безопасности, паника и воздействие на решения, принимаемые госорганами и международными организациями.
Аскеров также поручил своим сообщникам организовать покушение на гражданина США, преподающего английский язык в Лянкяране.
Кроме того, Аскеров собирался организовать военную подготовку молодых людей на территории иностранного государства.
Аскеров привлечен по ст. 28, 214.2.1 (подготовка к терроризму) УК Азербайджана, он арестован. Осуществляются комплекс оперативно-следственных мероприятий для расследования всех обстоятельств этого дела.
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