СГБ задержала гражданина Азербайджана, планировавшего теракты в стране

Служба госбезопасности задержала проживавшего в Мурманске (РФ) гражданина Азербайджана Аскерова Бахруза Алимамед оглу 1988 г.р. по подозрению в планировании теракта.

Как говорится в сообщении СГБ, Аскеров привлек к тайному сотрудничеству людей, проживавших в разных районах Азербайджан для покушения на главу Исполнительной власти Лянкяранского района.

На допросе Аскеров сказал, что должно было быть «местью» за Юниса Сафарова, осужденного к пожизненному заключению за покушение на главу Гянджи в 2018 г.

Целью других терактов было нарушение общественной безопасности, паника и воздействие на решения, принимаемые госорганами и международными организациями.

Аскеров также поручил своим сообщникам организовать покушение на гражданина США, преподающего английский язык в Лянкяране.

Кроме того, Аскеров собирался организовать военную подготовку молодых людей на территории иностранного государства.

Аскеров привлечен по ст. 28, 214.2.1 (подготовка к терроризму) УК Азербайджана, он арестован. Осуществляются комплекс оперативно-следственных мероприятий для расследования всех обстоятельств этого дела.