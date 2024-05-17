Ситуация в Харькове «невероятно тяжелая»: США ожидают «реальных изменений» после военной помощи

На фоне российского наступления на второй по величине город Украины - Харьков, официальные лица в Вашингтоне заявляют, что ожидают «реальных изменений» на поле боя после последней военной помощи от США. Об этом заявил госсекретарь Блинкен во время поездки в Киев, передает вашингтонский корреспондент Turan.

«Очевидно, что ситуация невероятно тяжелая... Мы знаем, что это трудное время, но мы уверены, что военная помощь будет иметь реальное значение на поле боя», — заявил на брифинге в четверг заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопрос TURAN.

«Вчера госсекретарь объявил о дополнительной помощи в размере 2 миллиардов долларов, чтобы создать не только программу оборонных предприятий Украины, но еще больше повысить способность Киева защищаться от России», — сказал Патель.

Украинские официальные лица заявили в пятницу утром, что российские войска продвинулись на 10 километров вглубь Харьковской области. Тем временем президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что украинские силы «стабилизировали» ситуацию.

«Сегодня наши силы стабилизировали положение там, куда продвинулись русские. Самая глубокая точка их продвижения — 10 км», — заявил Зеленский.