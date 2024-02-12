Следствие в отношении Губада Ибадоглу не проводится – брат

Следственные действия в отношении Губада Ибадоглу не проводятся – брат

Состояние здоровья председателя Движения за демократию и процветание Азербайджана, экономиста Губада Ибадоглу продолжает ухудшаться. Об этом сообщил его брат Галиб Тогрул.

«После очередного обследования у него диагностировали полинейропатию и назначили 10 дней внутривенные переливания, а затем месяц медикаментозного лечения. Он сильно похудел за 7 месяцев проведенных под арестом от стрессов и отсутствия чистого воздуха", - сказал брат оппозиционера.

"Через неделю заканчивается второе продление срока следствия, но за последние 3 месяца никаких следственных действий не проводилось", - отметил Галиб Тогрул.

В Пенитенциарной службе не комментируют ситуацию с Ибадом Губадоглу.

Напомним, что Ибадоглу был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег – ст. 204.3.1 и 167-3.1 - распространение материалов религиозно- экстремистского характера. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Правозащитники признали Ибадоглу политзаключенным. Истинная причина его ареста – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана.