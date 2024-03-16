Служба «скорой помощи» пополнилась 100 новыми медицинскими автомобилями

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана закупило 100 новых итальянских автомобилей скорой медицинской помощи "Iveco Daily 35S15/E4" .

В субботу они были представлены для ознакомления президенту страны Ильхаму Алиеву.

Как сообщил председатель правления агентства Заур Алиев,

из 100 итальянских автомобилей скорой медицинской помощи "Iveco Daily" 66 являются простой дифференциации, остальные 34 специализированными, в том числе 3 - психиатрические, 20 - реанимобили, 1 – рентгеновский и 10 – снабженные с перинатальными ваннами.

Всего после введения обязательного медицинского страхования было закуплено 349 машин «скорой помощи».

Отметим, что власти периодически отчитываются о закупках новых автомобилей «скорой помощи». Однако все еще ощущается потребность в машинах и бригадах медиков.

В начале января резонанс вызвал случай, когда «скорая помощь» в течение нескольких часов не приезжала на вызов в связи с падением с балкона подростка в Масазыре. В итоге, родителям самим пришлось с помощью соседей отвезти девочку с многочисленными переломами в больницу.