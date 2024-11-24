Соглашение COP29 закладывает основу для действий по борьбе с изменением климата, заявил Генеральный секретарь ООН

Соглашение, достигнутое на климатическом саммите COP29, было объявлено Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем ключевым шагом в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата. Выступая после завершения переговоров с высокими ставками, Гутерриш подчеркнул, что соглашение имеет важное значение для сохранения цели глобального потепления в 1,5°C, порогового значения, которое считается критическим для предотвращения наихудших последствий изменения климата.

«Соглашение, достигнутое на COP29, имеет жизненно важное значение для поддержания цели удержания глобального потепления на уровне 1,5°C», — заявил Гутерриш в пресс-релизе. «Страны справились с задачей. Я надеялся на более амбициозные результаты в финансировании и смягчении последствий, но это соглашение дает прочную основу для дальнейших действий».

Проведенная в Баку конференция COP29 собрала около 200 стран для переговоров по климатическому финансированию, мерам по смягчению последствий и стратегиям адаптации. Хотя многие рассматривали саммит как возможность ускорить прогресс, окончательное соглашение установило баланс между конкурирующими интересами развитых и развивающихся стран.

Несмотря на разночтения, соглашение COP29 знаменует собой прогресс в некоторых ключевых областях. Страны согласились ввести в действие статью 6 Парижского соглашения, улучшив механизмы международной торговли квотами на выбросы углерода и одновременно стремясь предотвратить «зеленое камуфлирование». Соглашение включает новый глобальный механизм подсчета, гарантирующий странам регулярную оценку и увеличение своих определяемых на национальном уровне вкладов (NDC). Были формализованы более строгие обязательства по мерам адаптации, особенно для малых островных государств и наименее развитых стран.

Реакции на соглашение были неоднозначными. Экологические группы и климатические активисты раскритиковали соглашение за то, что оно не установило более агрессивных целей по поэтапному отказу от ископаемого топлива, которое продолжает доминировать в мировых энергетических системах. С другой стороны, руководители бизнеса приветствовали ясность в отношении механизмов углеродного рынка, увидев возможности для инвестиций в возобновляемые источники энергии и зеленые технологии.

«Это соглашение — наполовину полный стакан», — отметила Фатима Аль-Рахби, эксперт по экологической политике на Ближнем Востоке. «Оно обеспечивает основу, но срочность климатического кризиса требует гораздо большего».

Пока пыль от COP29 уляжется, внимание теперь будет обращено на реализацию. Следующие шаги потребуют от стран выполнения своих обязательств и масштабирования амбиций в преддверии COP30, которая должна состояться в Рио-де-Жанейро в 2025 году. Ставки высоки, поскольку глобальные выбросы должны сократиться вдвое к 2030 году, чтобы оставаться в пределах целевого показателя в 1,5°C.

Антониу Гутерриш завершил свое заявление призывом к действию: «Это соглашение — не конец, а начало. Мы должны превратить обещания в политику, а политику — в ощутимые результаты. Климатический кризис никого не ждет».

Для инвесторов COP29 несет как риски, так и возможности. Сосредоточение на адаптации и рынках углерода может стимулировать инвестиции в возобновляемую энергетику, зеленую инфраструктуру и проекты, устойчивые к изменению климата. Однако неопределенность, окружающая долгосрочные механизмы финансирования, подчеркивает необходимость надежных государственно-частных партнерств для продвижения климатических решений. Во всяком случае, результаты COP29 задали тон, но окончательный успех будет зависеть от способности правительств, бизнеса и гражданского общества выполнять свои обещания.