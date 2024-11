Ежегодно утверждается 300 миллиардов долларов на климатическое финансирование

23 ноября в Баку завершилась 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-29). Под руководством министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева двухнедельная конференция достигла значительных прорывов по ключевым вопросам климата, закрепив за событием статус поворотного момента в глобальной климатической дипломатии.

В своем заключительном слове Бабаев подчеркнул решимость всех сторон достичь значимых результатов. «Никто не хочет покидать Баку, не достигнув хорошего результата по нашей главной цели», — заявил он, призвав делегатов работать над преодолением оставшихся разногласий. Его призыв к единству подчеркнул срочность климатического кризиса, поскольку мировое внимание по-прежнему твердо приковано к COP29.

Министр окружающей среды Бразилии Марина Силва усилила это чувство, установив высокую планку для COP30, которая пройдет в Бразилии. Она подчеркнула необходимость солидарности и срочных действий, заявив: «Учитывая кризис, с которым мы сталкиваемся, общество требует, чтобы мы двигались вперед только ответственными шагами».

Главные прорывы на COP29

На сессии было достигнуто знаменательное соглашение по статье 6 Парижского соглашения, разрешив десятилетний тупик по поводу рамок глобальных углеродных рынков. Новые положения устанавливают прозрачные и надежные механизмы для сотрудничества стран в области сокращения выбросов, прокладывая путь к ежегодной экономии в размере 300 миллиардов долларов на национальных планах действий по климату (NDC), по сравнению с ранее ожидавшимися 250 миллиардами долларов.

Ожидается, что это развитие станет катализатором волны инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, включая ветровые электростанции и инициативы по лесовосстановлению, особенно в развивающихся странах. Бабаев подчеркнул важность реинвестирования этих сбережений в поддержку климатических амбиций, назвав соглашение «решением одной из самых сложных задач климатической дипломатии».

Еще одной исторической вехой стало введение в действие Фонда потерь и ущерба, который будет оказывать финансовую помощь странам, наиболее уязвимым к последствиям изменения климата. Первоначально согласованный на КС-27 и официально запущенный на КС-28, фонд получил новый импульс под председательством Азербайджана. Соглашения со Всемирным банком и другими заинтересованными сторонами гарантируют, что фонд начнет финансировать проекты к 2025 году, при этом уже обещано 730 миллионов долларов.

Руководство Азербайджана отдало приоритет нуждам малых островных государств и наименее развитых стран, что соответствует приверженности президента Ильхама Алиева решению проблем, вызванных климатом. Операционная структура фонда, укрепленная в Баку, представляет собой значительное достижение в области климатического равенства.

Инновационные инициативы и финансовые обязательства

COP29 представила Бакинскую глобальную платформу прозрачности климата, инициативу, направленную на повышение подотчетности и инклюзивности в действиях по климату. Платформа будет помогать развивающимся странам в подготовке двухгодичных отчетов о прозрачности, обеспечивая соблюдение требований Парижского соглашения по отчетности.

На конференции также была поставлена ​​новая коллективная цель по финансированию мер по борьбе с изменением климата, увеличив ежегодные обязательства развитых стран в пользу развивающихся стран до 300 млрд долларов США к 2035 году. Эта амбициозная цель расширяет базу финансирования за счет включения частных и многосторонних источников, а также поощряет добровольные взносы со стороны развивающихся стран.

Дополнительные соглашения включали принятие новых глобальных целей адаптации, амбициозных планов Шарм-эль-Шейха по смягчению последствий изменения климата и всеобъемлющей рамочной программы по гендерным вопросам и изменению климата, подчеркивая инклюзивность и широту результатов COP29.

Глобальная похвала и импульс для COP30

Саймон Стил, исполнительный секретарь РКИК ООН, похвалил достигнутый прогресс, в частности, разрешение переговоров по рынку углерода. «Соглашение об увеличении финансирования мер по борьбе с изменением климата втрое имеет решающее значение для поддержки тех, кто больше всего пострадал от изменения климата», — отметил он, высоко оценив роль Азербайджана в содействии этим прорывам.

Председатель COP29 Мухтар Бабаев выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, руководству ООН и азербайджанским институтам за их неизменную поддержку в организации мероприятия.

Когда делегаты покидали Баку, решения, принятые на COP29, свидетельствовали о возобновлении приверженности решению климатического кризиса посредством инноваций, сотрудничества и финансовых амбиций. С приближением COP30 в Бразилии импульс, созданный в Азербайджане, дает надежду на более единую и эффективную глобальную климатическую стратегию.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video