Климатические активисты устроили акцию протеста на главном пленарном заседании COP29

Климатические активисты сорвали главную пленарную сессию COP29, климатической конференции ООН, в Баку, требуя, чтобы развитые страны выполнили свои обязательства по финансированию климата. Протест, отмеченный скандированием и яркими лозунгами, подчеркнул растущее разочарование в связи с предполагаемым бездействием богатых стран в решении глобального климатического неравенства.

Активисты, многие из которых являются частью международных движений за климатическую справедливость, развернули баннеры с лозунгами вроде «Богатые страны, заплатите свой климатический долг!» и «Предоставьте климатическое финансирование!» Демонстрация, хотя и была мирной, временно остановила сессию, поскольку делегаты из более чем 190 стран наблюдали за ней. Сотрудники службы безопасности вывели протестующих с места проведения мероприятия через несколько минут, но их послание задержалось в воздухе.

Протест проходит на фоне повышенного внимания к обещаниям развитых стран поддержать бедные страны в смягчении последствий изменения климата и адаптации к нему. Согласно Парижскому соглашению, богатые страны обязались ежегодно выделять 100 миллиардов долларов на финансирование мер по борьбе с изменением климата к 2020 году. Однако отчеты организаций, осуществляющих надзор, указывают на то, что эти цели остаются невыполненными, со значительными дефицитами и задержками в выплатах.

«Развитые страны не выполняют свою часть сделки», — заявила одна из протестующих за пределами места проведения мероприятия, назвавшаяся представительницей глобальной молодежной климатической группы. «Общины на Глобальном Юге несут на себе основную тяжесть климатических катастроф, в то время как те, кто больше всего ответственен за выбросы, затягивают финансирование».

Нарушение в зале пленарных заседаний было частью более широкой серии протестов, происходящих в месте проведения COP29 и вокруг него. Активисты устраивали сидячие забастовки, марши и срывы работы панелей, чтобы привлечь внимание к проблемам, начиная от недостаточного финансирования мер по борьбе с изменением климата и заканчивая ролью компаний, занимающихся добычей ископаемого топлива, в формировании политики.

Критика обязательств развитых стран была повторяющейся темой на протяжении всей конференции. Несколько лидеров уязвимых стран, особенно малых островных государств и африканских стран, призвали к большей подотчетности и прозрачности в климатическом финансировании. Их требования были поддержаны группами гражданского общества, которые утверждают, что существующие механизмы финансирования не являются ни доступными, ни адекватными для решения обостряющегося климатического кризиса.

Протесты отражают более масштабные, более спорные дебаты об ответственности и справедливости в глобальной климатической политике. Развивающиеся страны утверждают, что их усилия по адаптации и смягчению последствий будут подорваны без существенной поддержки со стороны более богатых коллег, которые несут историческую ответственность за большую часть выбросов парниковых газов.

Эксперты предупреждают, что задержка в предоставлении климатического финансирования рискует усугубить глобальное неравенство. «Без достаточного финансирования наиболее уязвимые страны сталкиваются с непропорциональным ущербом», — сказала д-р Лейла Касим, аналитик по климатической политике, присутствовавшая на COP29. «Это бездействие подрывает доверие и дух сотрудничества, необходимый для эффективной борьбы с изменением климата».

Инцидент в Баку подчеркивает срочность решения проблемы финансового разрыва по мере активизации переговоров. Наблюдатели отмечают, что сбой может оказать дополнительное давление на развитые страны, чтобы они дали конкретные обещания до завершения конференции.

Когда пленарное заседание возобновилось, многие делегаты признали обеспокоенность протестующих. Некоторые представители Глобального Юга выразили солидарность с активистами, подчеркнув, что конференция должна принести ощутимые результаты, а не просто риторику.

Пока неясно, станет ли COP29 поворотным моментом в климатическом финансировании, но голоса тех, кто требует ответственности, становятся громче — и их сложнее игнорировать.