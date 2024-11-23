Военный атташе Азербайджана арестован в Стамбуле с 70 кг золота: появились обвинения в контрабанде
Военный атташе Азербайджана был задержан в Стамбуле с 70 кг золота: появились обвинения в контрабанде(ОБНОВЛЕНО)
В Стамбуле Управление по борьбе с контрабандой задержало гражданина Азербайджана Кахрамана Шамиль оглу Мамедова, предположительно являющийся азербайджанским военным атташе.
Одни источники сообщают, что он был задержан в Стамбульском аэропорту, другие, что операция прошла около торгового центра Vadi Istanbul в районе Сарыер в Стамбуле. В ходе обыска у Мамедова изъято 70 кг золота. Власти заявили, что было предоставлено недостаточно информации о происхождении и предполагаемом назначении золота.
Предполагается, что Мамедов мог попытаться использовать свой дипломатический иммунитет для незаконной перевозки золота через Турцию. Хотя дипломатический статус предоставляет определенные привилегии в соответствии с международными соглашениями, такие действия считаются несовместимыми с законом и представляют собой уголовное преступление. Главная прокуратура Стамбула начала всестороннее расследование по этому вопросу.
После инцидента правительство Азербайджана отреагировало быстро.Мамедов был немедленно доставлен в Азербайджан, где были начаты административные и судебные расследования. Целью расследования является определение того, был ли Мамедов частью организованной сети контрабанды или был вовлечен осознанно или неосознанно в операцию.
Инцидент возобновил международные дискуссии о злоупотреблении дипломатическим иммунитетом. Эксперты предупреждают, что без дополнительных подробностей о происхождении и назначении золота дело может перерасти в дипломатический кризис. Ожидается, что тесные связи между Турцией и Азербайджаном сыграют решающую роль в решении проблемы.
Ожидается, что ситуация Мамедова, связанная с обвинениями в контрабанде, будет оперативно прояснена в рамках сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что и Турция, и Азербайджан примут прозрачный подход, чтобы минимизировать потенциальное негативное влияние на дипломатические отношения.
* * *
2024-11-23 13:32
В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ
По сообщению турецкой газеты Sabah, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой прокуратуры Стамбула задержали гражданина Азербайджана с большой партией золота.
В частности, близ торгового центра Vadi İstanbul в районе Сарыер, было задержано такси. В ходе обыска было обнаружено 70 кг золота. Находившийся в машине гражданин Азербайджана заявил о принадлежности груза ему. Он такж сказал, что является дипломатом.
Расследование прокуратуры продолжается, пишет Sabah.
Издание не сообщает имя «дипломата», а лишь его инициалы - М.Г.Ш.
МИД Азербайджана не комментирует ситуацию.
Общество
-
- 23 ноябрь 2024, 20:24
Прохладным ноябрьским вечером жители Баку собрались вдоль набережной Каспийского моря, ошеломленные тем, что, по всей видимости, было выброшенным на берег телом колоссального кита. Существо длиной 16 метров, казалось бы, безжизненное и имело резкий запах, что заставило многих поверить, что они стали свидетелями экологической трагедии. Однако этой ночью таинственный гость улетел, его погрузили на грузовую платформу и увезли в аэропорт.
-
- 23 ноябрь 2024, 16:31
По данным Агентства наземного транспорта (AYNA), с 25 ноября выделенные полосы движения для участников конференции COP29 потеряют свой исключительный статус и будут открыты для всех транспортных средств.
-
- 23 ноябрь 2024, 12:40
В воскресенье, 24 ноября в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
-
- 23 ноябрь 2024, 11:30
Лидирующий мобильный оператор принял участие в ключевой сессии, посвященной устойчивости и инновациям 15-й Форум устойчивых инноваций 2024, состоявшийся 13-14 ноября в Баку при поддержке Azercell Telecom, послужил эффективной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и поиска инновационных решений в области борьбы с изменением климата. Мероприятие, на котором приняло участие почти тысяча делегатов, объединило ведущих представителей бизнеса, финансов, государственного сектора и гражданского общества.
Написать отзыв