Военный атташе Азербайджана арестован в Стамбуле с 70 кг золота: появились обвинения в контрабанде

Военный атташе Азербайджана был задержан в Стамбуле с 70 кг золота: появились обвинения в контрабанде(ОБНОВЛЕНО)

В Стамбуле Управление по борьбе с контрабандой задержало гражданина Азербайджана Кахрамана Шамиль оглу Мамедова, предположительно являющийся азербайджанским военным атташе.

Одни источники сообщают, что он был задержан в Стамбульском аэропорту, другие, что операция прошла около торгового центра Vadi Istanbul в районе Сарыер в Стамбуле. В ходе обыска у Мамедова изъято 70 кг золота. Власти заявили, что было предоставлено недостаточно информации о происхождении и предполагаемом назначении золота.

Предполагается, что Мамедов мог попытаться использовать свой дипломатический иммунитет для незаконной перевозки золота через Турцию. Хотя дипломатический статус предоставляет определенные привилегии в соответствии с международными соглашениями, такие действия считаются несовместимыми с законом и представляют собой уголовное преступление. Главная прокуратура Стамбула начала всестороннее расследование по этому вопросу.

После инцидента правительство Азербайджана отреагировало быстро.Мамедов был немедленно доставлен в Азербайджан, где были начаты административные и судебные расследования. Целью расследования является определение того, был ли Мамедов частью организованной сети контрабанды или был вовлечен осознанно или неосознанно в операцию.

Инцидент возобновил международные дискуссии о злоупотреблении дипломатическим иммунитетом. Эксперты предупреждают, что без дополнительных подробностей о происхождении и назначении золота дело может перерасти в дипломатический кризис. Ожидается, что тесные связи между Турцией и Азербайджаном сыграют решающую роль в решении проблемы.

Ожидается, что ситуация Мамедова, связанная с обвинениями в контрабанде, будет оперативно прояснена в рамках сотрудничества между двумя странами. Ожидается, что и Турция, и Азербайджан примут прозрачный подход, чтобы минимизировать потенциальное негативное влияние на дипломатические отношения.

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2024-11-23 13:32

В Стамбуле задержан гражданин Азербайджана с 70 кг золота - СМИ

По сообщению турецкой газеты Sabah, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой прокуратуры Стамбула задержали гражданина Азербайджана с большой партией золота.

В частности, близ торгового центра Vadi İstanbul в районе Сарыер, было задержано такси. В ходе обыска было обнаружено 70 кг золота. Находившийся в машине гражданин Азербайджана заявил о принадлежности груза ему. Он такж сказал, что является дипломатом.

Расследование прокуратуры продолжается, пишет Sabah.

Издание не сообщает имя «дипломата», а лишь его инициалы - М.Г.Ш.

МИД Азербайджана не комментирует ситуацию.