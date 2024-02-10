Шольц и Байден: Путин империалист, а Конгресс обязан поддержать выделение помощи Украине
Шольц и Байден: Путин империалист, а Конгресс обязан поддержать выделение помощи Украине
Президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу раскритиковали российского Владимира Путина за его «смехотворные» заявления и предупредили об опасностях победы России, если союзники Украины не увеличат военную поддержку и финансовую помощь.
Два лидера использовали встречу в Овальном кабинете в пятницу, чтобы оказать давление на Конгресс с целью принятия дополнительной помощи Украине, поскольку законодательная дисфункция и оппозиция среди некоторых республиканцев оставили пакет о предоставлении помощи Украине в подвешенном состоянии, сообщает корреспондент TURAN в Вашингтоне.
«Германия и Соединенные Штаты играют роль в поддержании мира во всем мире, «особенно учитывая российскую агрессию против Украины»», - выразился Шольц, назвав его последнее интервью «смехотворным» и оценив мотивы развязанной им войны против Украины как «настоящий империализм».
"Надеюсь, Конгресс, Палата представителей последуют за вами и примут решение об оказании необходимой поддержки Украине, потому что без поддержки США и без поддержки европейских государств она не сможет защититься", - сказал Шольц.
Байден согласился с этим мнением и предложил более резкую оценку тупика в Конгрессе. «Если Конгресс не поддержать Украину - это будет равносильно преступному пренебрежению... Это возмутительно", - сказал он.
Шольц подчеркнул важность трансатлантических отношений во времена больших вызовов. Он назвал войну на Украине крупнейшим кризисом "со всеми вытекающими последствиями для безопасности и мира не только в Европе, но и во всем мире".
Выступая перед журналистами у Белого дома, он сказал, что Россия отказывается от понимания того, что силовое изменение границ, представляет собой угрозу миру и безопасности. «И именно поэтому нам необходимо принять все нужные решения, для того чтобы поддержать Украину в защите собственной территории, прямо сейчас», - сказал он.
Два лидера также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. По словам Шольца, США и Германия «поддерживают Израиль в его праве защищать свою страну».
Но он также сказал, что обе страны согласны с тем, что «ведение войны должно соответствовать законам ведения войны», а гуманитарная помощь должна поступать в Газу - «в гораздо большем масштабе, чем сегодня».
Он добавил: «Вот почему нам нужно обсуждать перспективы и будущее сейчас. Должно быть решение, основанное на создании двух государств».
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