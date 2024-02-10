Молодой мужчина пострадал в результате взрыва в Ходжавенде

Проект Azercell способствует повышению уровня осведомленности населения регионов об угрозах в интернете В рамках проекта «Безопасный Интернет», реализуемого при поддержке лидирующего мобильного оператора страны, в регионах Азербайджана проводятся образовательные занятия для подростков и взрослых. На этот раз учащиеся школ Губы и Лянкярана, а также их родители получили информацию об онлайн-угрозах и опасностях, с которыми дети могут столкнуться в интернете и познакомились со способами борьбы с ними.