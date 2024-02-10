Молодой мужчина пострадал в результате взрыва в Ходжавенде
Молодой мужчина пострадал в результате взрыва в Ходжавенде
Около 09:30 в субботу в полицию в селе Чартар Ходжавендского района на пасеке произошел взрыв боеприпаса.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате взрыва местный житель Самир Физули оглу Алескеров, 1996 года рождения получил травму руки. Пострадавший госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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