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(25 минут назад)
Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции

Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю переизбрания на пост президента страны.

«Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.

Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности», - отмечено в послании Шольца.

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