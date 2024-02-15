Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции
Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции
Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю переизбрания на пост президента страны.
«Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.
Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности», - отмечено в послании Шольца.
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