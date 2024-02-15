Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции

Шольц поздравил Алиева и ждет встречи с ним на Мюнхенской конференции

Канцлер ФРГ Олаф Шольц направил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю переизбрания на пост президента страны.

«Германия и впредь готова оказывать поддержку Азербайджану в курсе на модернизацию и на пути укрепления структур правового государства.

Рад, что встречусь с Вами на Мюнхенской конференции по безопасности. Желаю Вам успехов в высшей государственной деятельности», - отмечено в послании Шольца.