Солдат ВС Азербайджана покончил с собой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил осторожный оптимизм относительно возможности прорыва в текущих переговорах между Москвой и Киевом относительно продолжения поставок российского газа через Украину. Это соглашение имеет решающее значение для ряда европейских стран, поскольку текущий транзитный контракт истекает в конце года.