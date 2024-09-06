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(5 часов назад)
Солдат ВС Азербайджана покончил собой

Солдат ВС Азербайджана покончил собой

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Солдат ВС Азербайджана покончил с собой

Согласно сообщению Военной прокуратуры Азербайджана Вели Аббасов покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия.

Сотрудники Шамкирской военной прокуратуры начали расследование, По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.

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