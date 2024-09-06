Солдат ВС Азербайджана покончил собой
Солдат ВС Азербайджана покончил с собой
Согласно сообщению Военной прокуратуры Азербайджана Вели Аббасов покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия.
Сотрудники Шамкирской военной прокуратуры начали расследование, По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.
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