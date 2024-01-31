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(9 часов назад)
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Состоялось совместное заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

В среду, 31 января состоялась шестая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы между двумя странами. В официальных сообщениях стороны лишь констатируют факт проведения встречи, не сообщая деталей обсуждений.

Судя, по всему, в ходе заседания стороны не достигли каких-либо договоренностей.

Напомним, что 10 января в интервью местным телеканалам президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что на предстоящем заседании комиссий по делимитации границы будут обсуждаться вопрос об «эксклавных селах».

Под оккупацией  Армении остаются 8 сел Азербайджана, в том числе 4 эксклавных.

Под контролем Баку находится одно анклавное село Армении.

Предыдущее заседание комиссий по делимитации границы состоялось 30 ноября.

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