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(9 часов назад)
Айхан Исрафилов

Айхан Исрафилов

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Арестованный активист жалуется на условия содержания

Содержащийся под арестом член правления альтернативной конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Айхан Исрафилов пожаловался на условия содержания. Об этом Turan сообщили его близкие.

По их словам, Исрафилова содержат в следственном изоляторе номер 3 в поселке Шувелан вместе с 15 другими заключенными в камере, рассчитанной на 16 человек.

Родственники Исрафилова указали также на проблемы со здоровьем заключенного.

«Айхан инвалид третьей группы, у него проблемы с ногой. Еще на свободе врач рекомендовал ему больше ходить, однако в нынешних условиях содержания это невозможно. И это создает дополнительные проблемы для его здоровья», - отметили его близкие.

Просьбы Исрафилова перевести его в более современное СИЗО номер 1 в Кюрдаханы, остаются без ответа.

В Пенитенциарной службе Turan сказали, что изучат вопрос и о результатах будет предоставлена информация.

* Член правления Конфедерации независимых профсоюзов Айхан Исрафилов был арестован в августе 2023 г. Он был обвинен по статье 234.1-1 УК (хранение и распространение наркотиков), по которой ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.  Исрафилов  категорически отвергает обвинение и связывает арест со своей общественной деятельностью, что выражалось в защите прав работников курьерской службы.

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