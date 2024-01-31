Суд  приговорил профсоюзного активиста к 3 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду завершился процесс над членом альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Эльвином Мустафаевым. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Молодой человек отверг обвинение и связал его со своей профсоюзной и общественной деятельностью. Защита просила суд оправдать активиста. На приговор будет подана апелляционная жалоба.

Мустафаев был задержан 4 августа. Вместе с Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым он стал одним из трех профсоюзных активистов- арестованных в августе–сентябре 2023 г.

Все трое признаны правозащитниками политзаключенными. Истинной причиной их ареста стала деятельность с целью защиты прав работников курьерской службы.