  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear20 C
  • Четверг, 1 февраль 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(9 часов назад)
Суд  приговорил профсоюзного активиста к 3 годам лишения свободы

Суд  приговорил профсоюзного активиста к 3 годам лишения свободы

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Суд  приговорил профсоюзного активиста к 3 годам лишения свободы

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду завершился процесс над членом альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Эльвином Мустафаевым. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Молодой человек отверг обвинение и связал его со своей профсоюзной и общественной деятельностью. Защита просила суд оправдать активиста. На приговор будет подана апелляционная жалоба.

Мустафаев был задержан 4 августа.  Вместе с Афияддином Мамедовым и Айханом Исрафиловым он стал одним из трех профсоюзных активистов- арестованных в августе–сентябре 2023 г.

Все трое признаны правозащитниками политзаключенными. Истинной причиной их ареста стала деятельность с целью защиты прав работников курьерской службы.

Написать отзыв

Политика

Korrupsiya indeksi, rüşvət qalmaqalı, siyasi məhbuslar, mediada başlayan kampaniyalar... – Rüfət Səfərov Çətin sualda


Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей