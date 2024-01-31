Индекс коррупции, коррупционный скандал, политзаключенные, кампании в медиа...

В недавнем отчете, опубликованном Transparency International, Азербайджан занимает 154-е место из 180 стран в глобальном индексе коррупции на 2023 год. Оценка, которая оценивает уровень коррупции в государственном секторе на основе мнений экспертов и предпринимателей, подчеркивает распространенные проблемы, стоящие перед управлением страной.

Однако внимание к предполагаемой коррупции в Азербайджане выходит за рамки международных рейтингов. Прокуратура Мюнхена в Германии предъявила бывшим депутатам партии Христианско-демократический союз (ХДС) Акселю Фишеру и Эдуарду Линтнеру обвинения в получении взяток от правительства Азербайджана, сообщает известный немецкий еженедельник Der Spiegel.

Правозащитник Руфат Сафаров, основатель организации "Линия защиты", активно высказывался в социальных сетях, проливая свет на коррупцию в Азербайджане. Сафаров обвиняет судей в стране в получении взяток от семей политзаключенных, добавляя еще один слой к растущим обвинениям.

Выступая в программе "Сложный вопрос", Сафаров подчеркнул отсутствие в Азербайджане надежной правовой базы и политической воли для эффективной борьбы с коррупцией. Он утверждает, что отсутствие устоявшегося верховенства закона и судебной системы в сочетании с отсутствием политического нейтралитета в правоохранительных органах препятствует любым последовательным усилиям по борьбе с коррупцией.

Сафаров отвергает спорадические аресты чиновников, как высокого, так и низкого ранга, как простые попытки отвлечь внимание общественности и урегулировать внутреннюю борьбу за власть. По его словам, коррупция глубоко укоренилась в центральных органах исполнительной власти, включая налоговую службу, таможню и образование, из-за присущих системе управления недостатков.

Сравнивая Азербайджан с соседними странами, Сафаров отмечает прогресс в показателях коррупции в Грузии и Армении. Он связывает этот прогресс с проводимыми институциональными реформами, подчеркивая отсутствие систематической антикоррупционной кампании и неспособность устранить коренные причины внутри Азербайджана.

Правозащитник далее обвиняет власти Азербайджана в попытке повлиять на международные органы путем якобы подкупа депутатов и должностных лиц в таких организациях, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). Сафаров утверждает, что такие усилия направлены на противодействие негативным представлениям о соблюдении Азербайджаном международных обязательств, обращении с журналистами и проблеме политзаключенных.

Касаясь тревожного заявления судей о вымогательстве взяток у семей политзаключенных, Сафаров приводит конкретный случай, когда семья заплатила судье 12 000 манатов за сокращение трехлетнего срока заключения. Он утверждает, что осведомлен о трех аналогичных инцидентах, проливающих свет на проблемы, с которыми сталкиваются те, кто связан с судебной истемой.

Поскольку проправительственные СМИ публикуют статьи, критикующие представителей гражданского общества, Сафаров рассматривает это как часть более широкой тенденции репрессивных мер, инициированных правительством за последние полтора года. Он выражает обеспокоенность по поводу потенциальной эскалации таких мер, усугубляющих и без того сложную систему обвинений и вызовов, с которыми сталкивается Азербайджан на международной арене.