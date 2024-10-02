Состояние голодающего в грузинском СИЗО Афгана Садыгова ухудшилось

Учредитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов 12-е сутки проводит голодовку в СИЗО в Грузии. Он требует приостановления процесса его экстрадиции в Азербайджан и прекращения необоснованного уголовного преследования.

«Сегодня с Афганом в СИЗО виделась адвокат Русудан Мчедлишвили. Он выглядел очень вялым. Адвокат отметила необходимость срочной госпитализации Афгана», - рассказала Turan супруга журналиста Севиндж Садыгова.

1 октября она сама говорил с мужем по телефону, который сообщил, что очень слаб и никаой медпомощи ему не оказывают. «Ему только дважды в день измеряют давление», - сказала Садыгова.

В свою очередь, адвокат Мчедлишвили сообщила Turan, что 2 октября встречалась с Садыговым в СИЗО. «Афган Садыгов с 21 сентября держит голодовку. Сегодня я увидела, что он в плохом состояниии не может нормально ходить. У него нарушена кординация и он сильно похудел», - сказала адвокат.

По ее словам, защита будет просить о переводе Садыгова в медицинский центр пенитенциарного учреждения. «Надеюсь, что это будет сделано. Состояние здоровья Афгана Садыгова нехорошее, он нуждается в медицинском наблюдении и помощи», - отметила адвокат.

Кроме того, защита обжалует решение об отказе Садыгову в предоставлении политического убежища в Грузии.

*Афган Садыгов Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве.

Садыгов отвергает обвинения. Он дважды был судим в Азербайджане. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным. С 21 сентября он проводит голодовку в знак протеста против его ареста и отказа в предоставлении убежища.