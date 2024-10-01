Состояние Видади Искендерли остается критическим после 24 ножевых удара
Видади Искендерли скончался не приходя в сознание (обновлено)
В 13:15 по Бакинскому времени в больнице французского города Мюлуз скончался политэмигрант Видади Искендерли. Об этом агентству Turan сообщил его брат Октай Искендерли.
По словам врачей, не удалось остановить потерю крови и восстановить самостоятельное дыхание.
Похороны погибшего состоятся примерно через неделю, после соответствующих судебных и медицинских эспертиз, сообщил его брат.
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Состояние Видади Искендерли остается критическим после 24-х ножевых ударов
Состояние подвергшегося вооруженному нападению азербайджанского политэмигранта Видади Искендерли остается критическим. Об этом Turan сообщил его брат Огтай Искендерли, который 30 сентября встретился с главным врачом клиники, в котором находится политэмигрант.
«Главврач сказал, что состояние Видади крайне тяжелое, безвыходное. К утру его состояние еще более ухудшилось, врачам с трудом удалось вернуть его к жизни. Ему нанесено 24 удара ножом.
21 удар - в брюшную полость, еще один - в печень , один сильный удар в легкое и еще удар в затылок. Удар в легкое значительно повредил его и затрудняет дыхание.
Врач сказал, что не может остановить кровотечение. Из соседнего города Кольмар пригласят нейрохирурга, чтобы определить есть ли необходимость операции на голове.
Главврач предложил привести семью и детей Видади, чтобы они повидались так как, возможно это будет последней встречей. Они записали мой номер телефона и сказали, чтобы мы были готовы ко всему. Я спросил, есть у Видади шансы выжить, но прямого ответа я не получил. Врач сказал, что медики делают все возможное», - сказал брат политэмигранта.
Французская полиция пока ничего не сообщила в связи с нападением на Видади Искендерли.
29 сентября рано утром он подвергся нападению трех неизвестных в своем доме в городе Мюлуз.
Два года назад на Искендерли также было совершено нападение и полиция установила, что это было делом рук местных криминальных групп. Искендерли считает, что заказ поступил от властей Азербайджана.
Видади Искендерли известен резкой и эмоциональной критикой властей в социальных сетях. Однако часто он допускает неэтичные, оскорбительные высказывания.
В Азербайджане Искендерли занимался оппозиционной деятельностью, был арестован и осужден. Около 10 лет назад он эмигрировал во Францию.
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Политика
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3 отзыв
Togrul
2024-10-01
Покойный был знаком с закулуарной действительностью не по наслышке Радикализироваться он стал после того как прах его родителей на кладбище был осквернен экстрементами каких то ненайденных радикалов, которые сняли свой сюжет об осквернение могил родителей покойного и разместили в соцсетях. Правоохранители не смогли найти осквернителей могилы и соответственно власть предержащих получиаи того самого Видали с большой душевной раной. Эта драма показывает, что нашей власти создание оппонентов для себя и дальнейшей радикализацией сложившейся ситуации является самой простейшей задачей. Allah rəxmət eləsin! Покойся с миром Видади!
Ruslan
2024-10-01
Ну а что можно было ожидать не первая кровь надо вспомнить тех людей которые по политическим причинам были убиты за последние 30 лет в Азербайджане или вне страны дело в том что в Азербайджане не политическая система правления ее нету...Народ еще спит а это все вся эта затея которую придумали 30 лет назад а именно как править страной диктатурой или демократией пал выбор на диктатуру а это как показывает история ничем хорошим не заканчивается для этой системы мы никто просто обуза...Allah rehmet elesin...
Ruslan
2024-10-01
https://www.youtube.com/watch?v=uWpqnkc3k3I Спрут.Добро против Зла