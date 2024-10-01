Видади Искендерли скончался не приходя в сознание (обновлено)

В 13:15 по Бакинскому времени в больнице французского города Мюлуз скончался политэмигрант Видади Искендерли. Об этом агентству Turan сообщил его брат Октай Искендерли.

По словам врачей, не удалось остановить потерю крови и восстановить самостоятельное дыхание.

Похороны погибшего состоятся примерно через неделю, после соответствующих судебных и медицинских эспертиз, сообщил его брат.

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Состояние Видади Искендерли остается критическим после 24-х ножевых ударов

Состояние подвергшегося вооруженному нападению азербайджанского политэмигранта Видади Искендерли остается критическим. Об этом Turan сообщил его брат Огтай Искендерли, который 30 сентября встретился с главным врачом клиники, в котором находится политэмигрант.

«Главврач сказал, что состояние Видади крайне тяжелое, безвыходное. К утру его состояние еще более ухудшилось, врачам с трудом удалось вернуть его к жизни. Ему нанесено 24 удара ножом.

21 удар - в брюшную полость, еще один - в печень , один сильный удар в легкое и еще удар в затылок. Удар в легкое значительно повредил его и затрудняет дыхание.

Врач сказал, что не может остановить кровотечение. Из соседнего города Кольмар пригласят нейрохирурга, чтобы определить есть ли необходимость операции на голове.

Главврач предложил привести семью и детей Видади, чтобы они повидались так как, возможно это будет последней встречей. Они записали мой номер телефона и сказали, чтобы мы были готовы ко всему. Я спросил, есть у Видади шансы выжить, но прямого ответа я не получил. Врач сказал, что медики делают все возможное», - сказал брат политэмигранта.

Французская полиция пока ничего не сообщила в связи с нападением на Видади Искендерли.

29 сентября рано утром он подвергся нападению трех неизвестных в своем доме в городе Мюлуз.

Два года назад на Искендерли также было совершено нападение и полиция установила, что это было делом рук местных криминальных групп. Искендерли считает, что заказ поступил от властей Азербайджана.

Видади Искендерли известен резкой и эмоциональной критикой властей в социальных сетях. Однако часто он допускает неэтичные, оскорбительные высказывания.

В Азербайджане Искендерли занимался оппозиционной деятельностью, был арестован и осужден. Около 10 лет назад он эмигрировал во Францию.