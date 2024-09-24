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(10 минут назад)
Состоится ли встреча Байрамов-Мирзоян?

Состоится ли встреча Байрамов-Мирзоян?

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Состоится ли встреча Байрамов-Мирзоян?

Главы МИД Азербайджана и Армении находятся в Нью-Йорке, участвуя в работе Генасамблеи ООН. В рамках данного мероприятия, оба министра проводят двусторонние встречи.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал на брифинге 17 сентября, что Вашингтон «поддерживает усилия обеих стран с целью достижения прочного и достойного мирного соглашения». Отвечая на вопрос корреспондента Turan,  намерены ли США организовать встречу представителей двух стран  в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, Миллер заметил: «У меня нет никаких данных…Разумеется, мы всегда ищем возможности собрать вместе министров иностранных дел Армении и Азербайджана».

Пока Баку, Ереван и Вашингтон не сообщали о возможности проведения встречи Байрамов-Мирзоян в Нью-Йорке.

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