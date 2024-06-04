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(1 час назад)
Советники президентов США и Турции обсудили региональные вопросы

Советники президентов США и Турции обсудили региональные вопросы

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Советники президентов США и Турции обсудили региональные вопросы

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с советником президента Турции по внешней политике и безопасности  Акифом Чагатаем Кылычем обсудил ряд региональных проблем.

Как сказано в сообщении Белого дома, Салливан заявил о необходимости принятия ХАМАС предложение Израиля о немедленном прекращении огня в рамках сделки касающейся заложников.

Они также обсудили двусторонние вопросы, включая борьбу с терроризмом, оборонное сотрудничество и соблюдение санкций.

Стороны подчеркнули важность мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и приветствовали улучшение отношений между Турцией и Грецией, отмечено в сообщении.

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