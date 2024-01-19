Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе
Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе
Накануне спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Ереване, где провел встречу с вице-премьером Мгером Григоряном.
Согласно сообщению армянских СМИ, собеседники обсудили предстоящую в конце месяца встречу армянской и азербайджанской делегации по делимитации границы, а также общую ситуацию в регионе.
Сегодня в Ереване находится и спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.
Среди прочего была обсуждена ситуация в сфере безопасности на Южном Кавказе, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
«Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе. В этом контексте премьер-министр подчеркнул необходимость соответствующей адресной реакции и действий со стороны международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе», - сообщает агентство Арменпресс.
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