Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе

Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе

Накануне спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Ереване, где провел встречу с вице-премьером Мгером Григоряном.

Согласно сообщению армянских СМИ, собеседники обсудили предстоящую в конце месяца встречу армянской и азербайджанской делегации по делимитации границы, а также общую ситуацию в регионе.

Сегодня в Ереване находится и спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина.

Среди прочего была обсуждена ситуация в сфере безопасности на Южном Кавказе, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе. В этом контексте премьер-министр подчеркнул необходимость соответствующей адресной реакции и действий со стороны международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе», - сообщает агентство Арменпресс.