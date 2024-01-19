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(2 часа назад)
Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе

Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Спецпредставители ЕС и НАТО обсуждают в Ереване ситуацию на Южном Кавказе

Накануне спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прибыл в Ереване, где провел встречу с вице-премьером Мгером Григоряном.

Согласно сообщению армянских СМИ, собеседники обсудили предстоящую в конце месяца встречу армянской и азербайджанской делегации по делимитации границы, а также общую ситуацию в регионе.

Сегодня в Ереване находится и спецпредставитель НАТО по Южному Кавказу и  Центральной Азии  Хавьер Коломина.

Среди прочего была обсуждена ситуация в сфере безопасности на Южном Кавказе, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Собеседники выразили обеспокоенность недавними заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат всей логике переговоров и способствуют нагнетанию напряженности в регионе.  В этом контексте премьер-министр подчеркнул необходимость соответствующей адресной реакции и действий со стороны международного сообщества, направленных на стабильность и мир на Южном Кавказе», - сообщает агентство Арменпресс.

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