Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом
14 октября в Женеве, в рамках Ассамблеи межпарламентского союза, главы парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян провели встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулушем.
В ходе этих встреч среди прочих был обсужден и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.
Однако встреча между самими Гафаровой и Симоняном не состоялась. По сообщению армянской стороны, в последний момент от встречи отказалась Гафарова. Азербайджанская сторона не комментировала заявление армянской стороны.
В рамках предыдущих заседаний Межпарламентского союза Гафарова и Симонян уже встречались, однако без каких-либо конкретных результатов.
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