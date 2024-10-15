Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом

14 октября в Женеве, в рамках Ассамблеи межпарламентского союза, главы парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян провели встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулушем.

В ходе этих встреч среди прочих был обсужден и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Однако встреча между самими Гафаровой и Симоняном не состоялась. По сообщению армянской стороны, в последний момент от встречи отказалась Гафарова. Азербайджанская сторона не комментировала заявление армянской стороны.

В рамках предыдущих заседаний Межпарламентского союза Гафарова и Симонян уже встречались, однако без каких-либо конкретных результатов.