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Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Спикеры парламентов Азербайджана и Армении провели встречи с турецким коллегой, но не встретились друг с другом

14 октября в Женеве, в рамках Ассамблеи межпарламентского союза, главы парламентов Азербайджана и Армении Сахиба Гафарова и Ален Симонян провели встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулушем.

В ходе этих встреч среди прочих был обсужден и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Однако встреча между самими Гафаровой и Симоняном не состоялась.  По сообщению армянской стороны, в последний момент от встречи отказалась Гафарова. Азербайджанская сторона не комментировала заявление армянской стороны.

В рамках предыдущих заседаний Межпарламентского союза Гафарова и Симонян уже встречались, однако без каких-либо конкретных результатов.

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