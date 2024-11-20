Срок ареста Анара Мамедли продлен еще на 3 месяца.

20 ноября Хатаинский районный суд Баку удовлетворил представление следствия продлить срок предварительного заключения правозащитника Анара Мамедли еще на три месяца, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.

В то же время, на другом заседании в Хатаинском суде было отклонено ходатайство защиты о переводе Мамедли под домашний арест.

Адвокат назвал оба решения «политическими».

Защита считает, что дело против Мамедли это месть за его правозащитную деятельность.

«Нет никаких доказательств совершения Анаром МАмедлм какого-либо преступления. Стараются сфабриковать ложные доказательства. Мы не согласны с обоими решениями и подадим апелляцию», - сказал адвокат.

Он также указал на обострение проблем со здоровьем у Мамедли.

«Анара не обследуют и не лечат. Нам говорили, что якобы его обследовали, но он сам опроверг эти утверждения.

Мы обратились по этому поводу в суд , но наше ходатайство не было удовлетворено, и на это решение мы также подадим апелляцию», - отметил Садыгов.

На сегодняшние процессы пытались попасть норвежские правозащитники и представителей ряда Западных посольств, однако их туда не пустили.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.