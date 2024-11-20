Анар Мамедли
Срок ареста Анара Мамедли продлен еще на 3 месяца.
20 ноября Хатаинский районный суд Баку удовлетворил представление следствия продлить срок предварительного заключения правозащитника Анара Мамедли еще на три месяца, сообщил его адвокат Эльчин Садыгов.
В то же время, на другом заседании в Хатаинском суде было отклонено ходатайство защиты о переводе Мамедли под домашний арест.
Адвокат назвал оба решения «политическими».
Защита считает, что дело против Мамедли это месть за его правозащитную деятельность.
«Нет никаких доказательств совершения Анаром МАмедлм какого-либо преступления. Стараются сфабриковать ложные доказательства. Мы не согласны с обоими решениями и подадим апелляцию», - сказал адвокат.
Он также указал на обострение проблем со здоровьем у Мамедли.
«Анара не обследуют и не лечат. Нам говорили, что якобы его обследовали, но он сам опроверг эти утверждения.
Мы обратились по этому поводу в суд , но наше ходатайство не было удовлетворено, и на это решение мы также подадим апелляцию», - отметил Садыгов.
На сегодняшние процессы пытались попасть норвежские правозащитники и представителей ряда Западных посольств, однако их туда не пустили.
*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных.
Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.
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