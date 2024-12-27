Срок ареста обвиняемых по делу Toplum TV продлен еще на 3 месяца

Срок ареста обвиняемых по делу Toplum TV продлен еще на 3 месяца

Хатаинский районный суд Баку в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения обвиняемым журналистам по делу Toplum TV.

Так, еще на три месяца – до 6 апреля продлены сроки ареста: директору Института демократических инициатив (ИДИ) и спикеру Платформы III Республики Акифу Гурбанову; члену ИДИ и Платформы III Республики Руслану Иззятли; активистам Илькину Амрахову и Рамилю Бабаеву; учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли и сотрудникам этого издания: Мушфигу Джаббару и Али Зейналову.

Адвокаты заявили о необоснованности содержания фигурантов дела под стражей и намерены подать апелляции на решения суда.

*6-8 марта были задержаны 9 журналистов Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.