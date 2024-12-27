Срок ареста обвиняемых по делу Toplum TV продлен еще на 3 месяца
Срок ареста обвиняемых по делу Toplum TV продлен еще на 3 месяца
Хатаинский районный суд Баку в пятницу удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока предварительного заключения обвиняемым журналистам по делу Toplum TV.
Так, еще на три месяца – до 6 апреля продлены сроки ареста: директору Института демократических инициатив (ИДИ) и спикеру Платформы III Республики Акифу Гурбанову; члену ИДИ и Платформы III Республики Руслану Иззятли; активистам Илькину Амрахову и Рамилю Бабаеву; учредителю Toplum TV Алескеру Мамедли и сотрудникам этого издания: Мушфигу Джаббару и Али Зейналову.
Адвокаты заявили о необоснованности содержания фигурантов дела под стражей и намерены подать апелляции на решения суда.
*6-8 марта были задержаны 9 журналистов Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Их обвинили в контрабанде иностранной валюты. Семь человек были арестованы, а двое переданы под надзор полиции. Фигуранты дела отвергают обвинения. Правозащитники признали арестованных политзаключенными.
Политика
-
- 27 декабрь 2024, 21:28
В Чечне 28 декабря будет объявлен траур в связи с крушением самолета Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. Указ, подписанный чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, сообщило местное информационное агентство «Чечня сегодня».
-
- 27 декабрь 2024, 21:09
Володимир Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL.
-
- 27 декабрь 2024, 20:45
Белый дом заявил в четверг, что президент Джо Байден информирован о ситуации относительно крушения азербайджанского пассажирского самолета в Казахстане, и его "держат в курсе происходящего", сообщает корреспондент Turan из Вашингтона.
-
- 27 декабрь 2024, 17:19
Против чиновников Минздрава возбуждено уголовное дело за выдачу поддельных сертификатов на пластическую хирургию. Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Минздрава от 27 декабря.
Написать отзыв