Дмитрий Песков
Кремль робко отвечает Мусабекову
Кремль не будет давать каких-либо оценок катастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау до выводов следствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать", - цитирует Пескова TASS.
На вопрос, видели ли в Кремле требование азербайджанского депутата Расима Мусабекова извиниться за авиакатастрофу, потому что российские ПВО сбили этот самолет, Песков сообщил, что "безусловно видели". "Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал Песков.
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