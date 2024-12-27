  • contact.az Contact
  • Баку
  • Light rain10.10 C
  • Суббота, 28 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 часов назад)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Кремль робко отвечает Мусабекову

Кремль не будет давать каких-либо оценок катастрофе пассажирского самолета компании Azerbaijan Airlines близ города Актау до выводов следствия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет расследование этого авиационного инцидента и до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки. И не будем этого делать", - цитирует Пескова TASS.

На вопрос, видели ли в Кремле требование азербайджанского депутата Расима Мусабекова извиниться за авиакатастрофу, потому что российские ПВО сбили этот самолет, Песков сообщил, что "безусловно видели". "Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", -  сказал Песков. 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей